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Народный депутат Александр Дубинский исключен из политической партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. Об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Как поясняется в документе, 13 марта распоряжением председателя партии на 14 марта было созвано собрание (конференция) Киевской областной организации «Слуги народа» для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации. На этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии «Слуги народа» был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

«В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрании членов Политического совета Киевской областной организации. Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии «Слуги народа» невозможен без предварительного утверждения председателем партии и согласования главами политсовета и Национального совета общин - в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24. устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию «Слуга народа», что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. устава», – говорится в сообщениии.

Документ также доводит до сведения Дубинского, что он может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

14 марта Дубинского отстранили от должности главы Киевской областной организации партии «Слуга народа».
ForUm

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