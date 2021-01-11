Народный депутат «Слуги народа» Александр Дубинский отрицает причастность к попыткам повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и свою связь с нардепом Андреем Деркачом.

«К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов, по поводу якобы моей связи с Деркачем временно в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу.

В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко-Байдена», - написал он в Facebook.

Нардеп заявил, что его дальнейшие действия будут носить юридический характер.

«Однако вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине.

За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках. И это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов», - заявил Дубинский.

Напомним, США ввели санкции против ряда граждан и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.