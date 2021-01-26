Народный депутат Александр Дубинский отказался выходить из фракции «Слуга народа» в связи с введением против него санкций США, сообщил журналистам член фракции «Слуга народа» Александр Качура по результатам обсуждения данного вопроса на заседании фракции в понедельник.

«Один из вариантов (предложенных членами фракции): до урегулирования ситуации, пока расследуется или нет, решается или нет, будет господин Дубинский подавать в суд США, чтобы отстаивать свои интересы... до этого момента предложили приостановить членство (Дубинского) во фракции, но Александр Дубинский отбросил такую возможность, и сказал, что он не собирается выходить из состава фракции добровольно», - приводит слова Качуры Интерфакс-Украина.

Он отметил, что конечного решения фракции по данному вопросу пока еще нет.

«Возможно, эта дискуссия перенесется на пленарную неделю, и мы будем во время пленарной недели какое-то конечное решение принимать по кейсу Александра Дубинского», - уточнил Качура.

Вместе с тем он не стал подтверждать информацию о том, что президент Владимир Зеленский во время заседания фракции предлагал Дубинскому выйти из фракции.

«Я не буду комментировать слова персональные президента, были они или нет», - сказал Качура.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще ряда украинцев за вмешательство в американские выборы.

Сам Дубинский позже заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию «пленок Деркача».