Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский отрицает свое отстранение с поста главы Киевской областной организации партии.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
О снятии Дубинского с занимаемой должности в воскресенье, 14 марта, заявила его коллега по партии Юлия Гришина.
В свою очередь сам нардеп в ответ заявил, что конференция киевской областной организации, на которой должны были рассмотреть соответствующий вопрос, никаких решений пока не приняла.
По словам Дубинского, информация о его отстранении является «фальшивкой», а обнародовавшая ее Гришина — «аферистка и мошенница».
Напомним, Дубинского сняли с поста главы киевской организации «Слуги народа».
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