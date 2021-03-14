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Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский отрицает свое отстранение с поста главы Киевской областной организации партии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

О снятии Дубинского с занимаемой должности в воскресенье, 14 марта, заявила его коллега по партии Юлия Гришина.

В свою очередь сам нардеп в ответ заявил, что конференция киевской областной организации, на которой должны были рассмотреть соответствующий вопрос, никаких решений пока не приняла.

По словам Дубинского, информация о его отстранении является «фальшивкой», а обнародовавшая ее Гришина — «аферистка и мошенница».

Напомним, Дубинского сняли с поста главы киевской организации «Слуги народа».
ForUm

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