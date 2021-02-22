Подозреваемый в государственной измене блогер, проживающий в Испании, Анатолий Шарий не явился на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«В минувший вторник Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». 22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не появился. Его неявку можно трактовать, как сокрытие от следствия», – говорится в сообщении.

В то же время в СБУ отметили, что ходатайство адвоката В. Рыбина будет рассмотрено и удовлетворено в соответствии с требованиями УПК Украины. «И адвокат, и его подзащитный приглашаются 25 февраля 2021 для ознакомления с материалами производства, которые служили для сообщения подозрения Анатолию Шарию. О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене.

Его вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля.