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Подозреваемого в государственной измене блогера, проживающего в Испании, Анатолия Шария вызывают на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий спецслужбы.

«Повесткой А. Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Дополнительные детали не разглашаются, продолжается досудебное расследование», - отметили в ведомстве.

16 февраля сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение Шарию в государственной измене, согласно УПК и законодательству. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что сообщение о подозрении и повестка о его вызове высланы на электронные ящики, страницы в социальных сетях и месенджеры. Также - звонком на мобильный телефон.

В СБУ указывают: судя по последнему посту Антология Шария, где он читает текст подозрения - он его получил. То есть подозрение дошло до адресата.

Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине – «чистая политика».
ForUm

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