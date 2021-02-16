Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому блогеру Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан, сообщает пресс-центр СБУ.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. «Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур», – подчеркнули в СБУ.

Подозрение объявлено ​​под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, по последней статье, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

«Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили. что такие противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Министерства обороны РФ «Звезда» и другие.

«Ко вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ», – сказано в сообщенгии.

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария.