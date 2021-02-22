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Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области остается напряженной. Об этом было во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты койки, развернут мобильный госпиталь. Была проведена региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина», - сказал он.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных в Винницкой области ина  Закарпатье.

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68332 койки для больных COVID-19, из которых 58 390 имеют подключение к кислороду.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусом, увеличивается и продолжительность госпитализации: если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.

На Прикарпатье принято решение развернуть временный госпиталь.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткий карантин
ForUm

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