В Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест - более 90%.

«В Ивано-Франковской области - один из высочайших уровней заболеваемости на 100 тыс. населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек - в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в городе Киеве», - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов», - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 февраля зафиксировано 3143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.