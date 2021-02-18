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Утром в четверг, 18 февраля, под стенами Верховной Рады собрались представители «Автоевросилы», сообщает УНИАН.

Под зданием парламента собралось большое количество силовиков. А протестующие - владельцы авто на еврономерах - вышли из-за запланированного на сегодня голосованиям нардепами законопроекта 3704 об упрощенной растаможке автомобилей.

Напомним, 28 октября 2020 года Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

22 января Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроекты о временном установлении максимальной ставки растаможивания авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в 1000 евро.

Нардеп от «Слуги народа» и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев заявил, что Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для «евроблях» по цене в 1000 евро.

 
ForUm

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