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Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроекты о временном установлении максимальной ставки растаможивания авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в 1000 евро.

Как передает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании комитета в четверг.

По словам заместителя председателя комитета Александра Ковальчука, наработаны два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Они предусматривают единый подход к растаможиванию автомобилей без каких-либо льгот и исключений, касающихся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил, а также направлены на пополнение бюджета и облегчение работы правоохранительных органов.

Предлагается предоставить возможность растаможивания автомобилей, ввезенных с нарушением таможенных правил в течение 180 дней по ставке, не превышающей 1000 евро. Полученные средства парламентарии предлагают направить на вакцинацию от COVID-19.

«В заключительных положениях законопроекта мы предлагаем средства, полученные от растаможивания транспортных средств, в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции, доплату медикам, приобретение оборудования и т.д.», - сказал докладчик.

Напомним, 28 октября 2020 года Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации.
ForUm

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