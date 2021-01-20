В Харькове и области правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации, сообщают в «Авто евро силе».

«Два часа назад в городе Харьков произошел ряд случаев остановки авто на еврономерах с последующим выписыванием протоколов на штраф 8500 грн. В каждом случае формулировка - «открыли таможенную базу», поэтому штрафуем», - говорится в сообщении.

При этом руководство полиции Харькова заверило активистов, что доступ к таможенной базе не давали.

Штраф выписывается, если оказывается, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины. Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет составлять 17 тысяч гривен с изъятием водительского удостоверения, говорят в Нацполиции.

В организации утверждают, что зафиксированные на видео случаи остановки автомобилей имеют признаки превышения полномочий со стороны полицейских.

Также отмечается, что сейчас действует меморандум между МВД и «Авто евро сила», согласно которому штрафы не должны выписываться.

Напомним, 28 октября 2020 года Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.