Верховная Рада Украины в ближайшее время проголосует за разовую доступную растаможку для «евроблях» по цене в 1000 евро.

Об этом заявил нардеп от «Слуги народа» и глава финансово-налогового комитета Данил Гетманцев, передает УНИАН.

«Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу», - подчеркнул он.

Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Напомним, 28 октября 2020 года Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

22 января Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроекты о временном установлении максимальной ставки растаможивания авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в 1000 евро.