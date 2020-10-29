28 октября Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, позволяющий привлекать к ответственности владельцев номеров на европейской регистрации. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагарь.

Он отметил, что в декабре 2019 года был подписан меморандум между Авто Евро Силой и министром МВД о непривлечении к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке.

«Из всего выше указанного следует, что министр внутренних дел Арсен Аваков нагло нарушил данное народу обещание не штрафовать евробляхеров до принятия Закона о доступной растаможке», - написал Брагарь в Facebook.

Он отметил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, которые позволили бы людям беспрепятственно и доступно растаможить свои авто, несколько из них авторства Брагаря.

«Мне не важно, кто будет автором - я или другой субъект законодательной инициативы, главное, чтобы для украинцев автомобиль перестал быть предметом роскоши, а стал средством для передвижения», - заявил нардеп.