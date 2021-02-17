Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает еще 2 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины «О предотвращении коррупции», среди которых уволенный из прокуратуры Константин Кулик. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Кулик, бывший начальник четвертого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины, приглашается 19 февраля, с 10:00 до 13:00.

Также для дачи объяснений в связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашаются судья Конституционного Суда в отставке Михаил Гультай 19 февраля, с 10:00 до 13:00.

До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.

На этой неделе НАПК пригласило для дачи объяснений 9 представителей политических партий.

Как сообщал ForUm, 27 ноября Кулика уволили из ГПУ, потому что он прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

В начале ноября стало известно, что Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статье, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.