Национальное агентство по предотвращению коррупции продолжает постепенно восстанавливать полномочия, которые ранее были заблокированы в связи с решением Конституционного Суда Украины №13-р/2020. Таким образом, Назка возобновляет практику вызовов для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине», отметили в пресс-службе агентства.
Так, в течение текущей недели (с 8 по 14 февраля 2021) для дачи объяснений приглашается 18 человек.
В связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашаются:
- Михаил Гультай, судья Конституционного Суда Украины в отставке - 10 февраля 2021; Татьяна Егорова-Луценко, первый заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации - 10 февраля 2021;
- Джемма Куценко, начальник Юридического отдела Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Киевской области - 10 февраля 2021, с 10.00 до 12.00;
- Любомир Багрий, начальник управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития департамента экономического развития и торговли Закарпатской областной государственной администрации - 10 февраля 2021, с 10.00 до 12.00.
Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие руководители политических партий:
- Дмитрий Добродомов («Общественное движение «Народный контроль»);
- Александр Кравченко («Киевская Русь - Украина»);
- Александр Коваленко («Партия Владимира Буряка «Единение»);
- Сергей Суханов («Партия Сергея Суханова»);
- Валерия Солод («Украина - Вперед!»);
- Александр Клименко («Украинская Народная Партия»);
- Андрей Древицкий («Партия Народный порядок»);
- Ирина Юрченко («Социальная справедливость»);
- Александр Янчук («Новая политика»).
До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.
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