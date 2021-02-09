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Национальное агентство по предотвращению коррупции продолжает постепенно восстанавливать полномочия, которые ранее были заблокированы в связи с решением Конституционного Суда Украины №13-р/2020. Таким образом, Назка возобновляет практику вызовов для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине», отметили в пресс-службе агентства.

Так, в течение текущей недели (с 8 по 14 февраля 2021) для дачи объяснений приглашается 18 человек.

В связи с установленными признаками декларирования недостоверных сведений приглашаются:

  • Михаил Гультай, судья Конституционного Суда Украины в отставке - 10 февраля 2021; Татьяна Егорова-Луценко, первый заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации - 10 февраля 2021;
  • Джемма Куценко, начальник Юридического отдела Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Киевской области - 10 февраля 2021, с 10.00 до 12.00;
  • Любомир Багрий, начальник управления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития департамента экономического развития и торговли Закарпатской областной государственной администрации - 10 февраля 2021, с 10.00 до 12.00.

Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, приглашаются такие руководители политических партий:

  • Дмитрий Добродомов («Общественное движение «Народный контроль»);
  • Александр Кравченко («Киевская Русь - Украина»);
  • Александр Коваленко («Партия Владимира Буряка «Единение»);
  • Сергей Суханов («Партия Сергея Суханова»);
  • Валерия Солод («Украина - Вперед!»);
  • Александр Клименко («Украинская Народная Партия»);
  • Андрей Древицкий («Партия Народный порядок»);
  • Ирина Юрченко («Социальная справедливость»);
  • Александр Янчук («Новая политика»).

До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.
ForUm

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