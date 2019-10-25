Экс-прокурор сил АТО и заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Константин Кулик не прошел переаттестацию, сообщает Центр противодействия коррупции.

«В частности, не справился с достаточно простым, по мнению многих, тестом прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что у него нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость», – говорится в сообщении.

Напомним, из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора, успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 775 из 964 человек. Еще 118 человек не явились.