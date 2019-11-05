Прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения, говорится в расследовании журналистов программы «Наші Гроші» на Bihus.info.

Отмечается, что Кулик и его сожительница Ирина Нимец владеют двумя квартирами площадью более 400 кв.м. в жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской 59.

Немец, согласно информации из Госреестра недвижимости, также является владелицей 88 квадратных метров на крыше дома. Доступ сюда есть только у этих двух людей. Эту информацию журналистам подтвердили и в управляющей компании, обслуживающей дом.

Строительные работы по возведению нового этажа начались еще в 2015 году, когда Кулик был военным прокурором сил АТО. Он стал первым в Украине должностным лицом, обвиненном в незаконном обогащении.

В феврале 2019 Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение. Поэтому НАБУ вынуждено было закрыть 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Кулику.

Весной 2019 строительство нового этажа на Жилянской, 59 активизировалось.

Журналисты получили полный перечень разрешений на перепланировку и перестройку помещений в «Дипломат Холле» с 2011 года – там отсутствует разрешение на строительство нового здания на 14 этаже или на строительство нового этажа. В киевском департаменте Госархстройинспекции сообщили, что сведения о предоставлении разрешения на строительство новых помещений или этажа по адресу Константина Кулика и Ирины Нимец – отсутствуют.

Таким образом жилая площадь Кулика-Нимец в «Дипломат Холле», которая раньше составляла более 400 квадратных метров, была увеличена минимум вдвое.

Напомним, Константин Кулик стал единственным украинским прокурором, которому посвятили статью журналисты New York Times. Журналисты обвинили Кулика в попытке повлиять на ход выборов Президента США через дискредитацию семьи главного конкурента Дональда Трампа - Джо Байдена.

В октябре Кулик не прошел на обязательную переаттестацию, которая является необходимым условием для работы в Офисе генерального прокурора. Несмотря на это до сих пор нет приказа о его увольнении.

В 2016 году Кулику сообщили о подозрении в незаконном обогащении. 29 июня 2016 года детективы НАБУ провели обыски по его месту жительства.

4 июля Соломенский районный суд Киева отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО. 13 июля Апелляционный суд города Киева восстановил его в должности.

14 апреля Кулик был назначен заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.