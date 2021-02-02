также в разделеОбщество
Врач: Вакцинацию надо начинать не с медиков, а по показаниям 8
Бывший депутат организовал банду и похищал бизнесменов 11
Детективы НАБУ несколько километров шли за главой ОАСК, зачитывая ходатайство 26
Пожар в первомайском «Эпицентре» ликвидирован 20
Возле Углегорской ТЭС обнаружили крупный схрон боеприпасов 25
СБУ разоблачила фиктивный ремонт подвижного состава УЗ 10
Шкарлет пожаловался на мошенников, которые звонят от его имени 9
Закарпатье, Чернигов, Донбасс: СБУ разоблачила сеть интернет-сепаратистов 9
Журналист Казарин вышел из российского гражданства 11
Дания выдала Украине главаря банды наркодельцов 17
В Украине усилили ответственность за преступления против журналистов 12
Янукович требует, чтобы прокуроры приехали к нему в Россию 28
Ради Зеленского могут изменить план вакцинации от COVID-19 36
Минздрав: В Украине смертность от COVID-19 втрое меньше, чем в Британии 13
В Раховском районе Закарпатья произошла вспышка коронавируса 13
Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну 26
В Раду пытался попасть неизвестный мужчина 21
Минздрав: В Украине нет ни одной красной зоны карантниа 21

2 февраля в Первомайске произошел пожар в торговом центре «Эпицентр К».

 Полиция задержала мужчину, который совершил поджог торгового центра. 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение, бросился бежать.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента девятого созыва.

Рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа».

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава депутатской фракции «Слуга народа».  

США продолжат оказывать Украине активную экономическую и военную помощь, пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. В частности, США готовы предоставить Украине летальное оружие.

В Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала правоприменение против участников рынка по делу об организации незаконного собрания акционеров «Мотор Сичи».

Полиция Донецкой области заочно объявила о подозрении уроженцу Бахмута, который входил в ряды боевиков «МГБ ДНР» и был конвоиром в тюрьме террористов «Изоляция».

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией «Батькивщина».

Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпер ВС РФ  тяжело ранил военнослужащего ВСУ.

Беглый президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана.  Прокуроры Офиса генерального прокурора объясняют, что не могут допросить беглого президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
13
Теги