2 февраля в Первомайске произошел пожар в торговом центре «Эпицентр К».

Полиция задержала мужчину, который совершил поджог торгового центра. 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение, бросился бежать.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента девятого созыва.

Рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа».

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава депутатской фракции «Слуга народа».

США продолжат оказывать Украине активную экономическую и военную помощь, пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. В частности, США готовы предоставить Украине летальное оружие.

В Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала правоприменение против участников рынка по делу об организации незаконного собрания акционеров «Мотор Сичи».

Полиция Донецкой области заочно объявила о подозрении уроженцу Бахмута, который входил в ряды боевиков «МГБ ДНР» и был конвоиром в тюрьме террористов «Изоляция».

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией «Батькивщина».

Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ.

Беглый президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана. Прокуроры Офиса генерального прокурора объясняют, что не могут допросить беглого президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи.