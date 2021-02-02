Верховная Рада Украины утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР

За соответствующий проект постановления №4689 проголосовали 322 народных депутата.

Данное решение СНБО введено в действие указом президента Украины от 1 февраля 2021 №41/2021.

Санкции введены сроком на пять лет.

Проект постановления представил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов отметил, что летом 2019 правительством Республики Никарагуа осуществлены недружественные действия против нашего государства, а именно введена инициативу открытия так называемого «почетного консульства Никарагуа» на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины неоднократно направляло обращения в Министерство иностранных дел Никарагуа с требованием отменить свое неправомерное решение, однако официальная Манагуа игнорировала обращения украинской стороны.

«Сознательно пренебрегая официальными оговорками Украины, президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега указом № 76-2020 от 3 августа 2020 назначил так называемым «почетным консулом Никарагуа в Республике Крым» Белавенцева Олега Евгеньевича, которого 18 марта 2019 приговором Святошинского районного суда города Киева признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины, и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что 10 ноября 2020 Республика Никарагуа незаконно открыла почетное консульство в Автономной Республике Крым.

Указанные шаги, заявил он, являются грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 «Территориальная целостность Украины», 71/205, 72/190, 73/263, 74/168 и 75/192 «ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», а также 73/194, 74/17 и 75/29 «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также Черного и Азовского морей».

Данилов отметил, что существует насущная необходимость реагирования на угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины путем применения секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Республику Никарагуа в ответ на ее недружественные действия.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Республике Никарагуа, назначившей консула в оккупированном Россией Крыму.