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Полиция задержала мужчину, который совершил поджог торгового центра  «Эпицентр К» в Первомайске, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сегодня, 2 февраля, около 13:00 в Первомайское управление полиции поступила информация, что неизвестный мужчина поджег торговый центр.

Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и совершивши поджог помещения, бросился бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Фото: УНИАН

Сейчас преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции.

Тушением пожара центра занимаются пожарные.

Полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте происшествия.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 «Покушение на убийство».

Напомним, 2 февраля в Первомайске произошел пожар в торговом центре «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского.

 
ForUm

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