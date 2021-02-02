В Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 833 человека, летальных случаев – 156, выздоровели 11457 человек, осуществлено тестирований за сутки - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15031).

За все время пандемии в Украине заболели 1223879 человек, выздоровели – 1035372, летальных исходов - 22 924, проведено 6274464 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 285 случаев;

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 55 случаев;

Житомирская область - 14 случаев;

Закарпатская область - 91 случай;

Запорожская область - 217 случаев;

Ивано-Франковская область - 278 случаев;

Киевская область - 120 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Львовская область - 114 случаев;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 131 случай;

Полтавская область - 98 случаев;

Ривненская область - 54 случая;

Сумская область - 20 случаев;

Тернопольская область - 63 случая;

Харьковская область - 158 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 13 случаев;

Черкасская область - 157 случаев;

Черновицкая область - 159 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 февраля было зафиксировано 2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.