В Украине по состоянию на 2 февраля зафиксировано 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 833 человека, летальных случаев – 156, выздоровели 11457 человек, осуществлено тестирований за сутки - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15031).
За все время пандемии в Украине заболели 1223879 человек, выздоровели – 1035372, летальных исходов - 22 924, проведено 6274464 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 285 случаев;
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 55 случаев;
Житомирская область - 14 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 217 случаев;
Ивано-Франковская область - 278 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Львовская область - 114 случаев;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 131 случай;
Полтавская область - 98 случаев;
Ривненская область - 54 случая;
Сумская область - 20 случаев;
Тернопольская область - 63 случая;
Харьковская область - 158 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 13 случаев;
Черкасская область - 157 случаев;
Черновицкая область - 159 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 февраля было зафиксировано 2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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