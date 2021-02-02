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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией «Батькивщина».

Как передает УНИАН, в комментарии журналистам он сказал, что этот вопрос с руководством «Батькивщины» не обсуждался, но «все возможно в стране».

При этом Арахамия отметил, что фракция «Слуга народа» не работала в составе коалиции, поэтому «надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом».

«Но что касается потенциально коалиционного соглашения - либо с Тимошенко, либо с какой-то другой фракцией, или партией, или группой - это в общем открытый диалог», - сказал он.
ForUm

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