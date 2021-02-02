также в разделеПроисшествия
«Вырубил охранников топором»: задержан поджигатель «Эпицентра» в Первомайске
В Одессе в жилом доме обрушилась лестничная клетка 10
В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 человек 21
Под Киевом от отравления угарным газом погибли три человека 10
Вчера боевики 5 раз обстреляли украинские позиции 9
В зоне ООС во время дежурства пропал военный 24
На Луганщине перевернулся грузовик с 26 тоннами мазута 10
Вчера в Карпатах спасателям пришлось искать пятерых туристов 10
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов за сутки 9
После обстрелов на Донбассе ранены двое военных 10
В нескольких областях ограничено движение фур из-за снегопада 18
В Украине остаются обесточенными более 100 населенных пунктов 12
На Донбассе ранены двое украинских военных 15
Смертельное ДТП произошло в Днепропетровской области 27
Боевики сбросили боеприпас над позициями ВСУ, ранены двое военных 16
На Черниговщине водитель насмерть сбил беременную женщину 23
В Черновцах произошел конфликт со стрельбой, пострадали два человека 23
Непогода обесточила 358 населенных пунктов 15

2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра «Эпицентр К» на ул. Федора Достоевского в Первомайске.

Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана «Подгороднее», сообщила ГосЧС.

На место также направлена пожарная команда ОДО «Первомайскдизельмаш», по одному отделению с 6 ДПРЧ (Вознесенский район) и 25 (Южноукраинск). Ориентировочная площадь и причина устанавливается.

Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги