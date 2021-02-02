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США продолжат оказывать Украине активную экономическую и военную помощь. Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Выдержки из беседы привел в понедельник, 1 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает DW.

«Госсекретарь подчеркнул активную двухпартийную поддержку Украины и (сообщил. - Ред.) о приоритете, который Соединенные Штаты отдают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины», отмечается в заявлении.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформах, призванных укрепить украинские институты. 

«Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины в борьбе с COVID-19 и в достижении дипломатического урегулирования в связи с агрессией России на востоке Украины и в Крыму», - подчеркнул Прайс.

Напомним, 1 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе первого разговора подтвердили важность стратегического партнерства между обеими странами. 
ForUm

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