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Сегодня, 2 февраля, в районе Торецка снайпер ВС РФ  тяжело ранил военнослужащего ВСУ, сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе..

«Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.  

Напомним, 25 января, около 12:00, в результате обстрела противником позиций ВСУ в районе Золотое получил ранения один военнослужащий

21 января в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе из снайперского оружия погиб украинский военный – старший матрос 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, дислоцирующейся в Николаеве, Александр Отрепьев.
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