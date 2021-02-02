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Беглый президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана. Соответствующие заявления сегодня поданы его защитой, сообщили ForUm’у в пресс-службе АО «АВЕР ЛЕКС».

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что место его пребывания давно известно правоохранительным органам. Адрес подтвержден даже Генеральной прокуратурой РФ. «Виктор Янукович ни от кого не скрывается и уже неоднократно приглашал следователей прокуратуры прибыть к нему лично для выяснения всех необходимых вопросов и обстоятельств в делах, инициированных против него в Украине», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 28 января  следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора уведомили о подозрении бывшего президента Украины Януковича в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу Российской Федерации.

В марте 2017 года адвокат Януковича Сердюк рассказал журналистам, что его подзащитный зарегистрирован по адресу: РФ, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко 81, корпус В. Адвокат отметил, что адрес подтвержден миграционной службой и Генпрокуратурой РФ.

По данным СМИ, по этому адресу расположен элитный коттеджный поселок, на территорию которого попасть невозможно.
ForUm

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