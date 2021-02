Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала правоприменение против участников рынка по делу об организации незаконного собрания акционеров «Мотор Сичи», сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества «Мотор Сич». Начат процесс правоприменения против участников рынка», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках своих полномочий Комиссия провела соответствующие меры по адресу и времени, указанных в сообщении, по организации так называемого общего собрания компании «Мотор Сич», но никаких действий, которые бы подтверждали намерение их законного проведения, не обнаружила. По результатам чего составлен соответствующий протокол нарушений.

«Комиссия предварительно сообщала, что действия определенных акционеров не могут считаться правомерными по созыву и проведению общего собрания ПАО «Мотор Сич», в соответствии с нормами Закона Украины «Об акционерных обществах». А также такие действия нарушают права других акционеров этого общества», - добавляют в Нацкомиссии по ценным бумагам.

Отмечается, что Комиссия и в дальнейшем будет обеспечивать соответствующий надзор за действиями акционеров и участников рынков капитала, сотрудничая с правоохранительными органами.

Напомним, 31 января сотрудники Службы безопасности Украины приехали с обысками в Запорожье на место внеочередного собрания акционеров АО «Мотор Сич».

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января 2020 ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО «Мотор-Сич», которые включены в санкционный список Украины.

Акционер ПАО «Мотор-Сич» китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в «Мотор Сич».

Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, что Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет «Мотор Сичи» останется в Украине.