Полиция Донецкой области заочно объявила о подозрении уроженцу Бахмута, который входил в ряды боевиков «МГБ ДНР» и был конвоиром в тюрьме террористов «Изоляция», сообщает пресс-служба областной полиции.

Фигурант похищал и пытал гражданских жителей, а также осуществлял их трудовую эксплуатацию.

Следователи установили, что в начале 2016 года подозреваемый вступил в террористическую организацию, а именно в «силы специальных операций». Он был назначен охранником так называемой «базы МГБ» - тайной пыточной, расположенной на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

В течение двух лет тюремщик «Изоляции» незаконно лишал свободы граждан, в частности тех, которые имели проукраинскую позицию. Он и другие боевики держали пленников в нечеловеческих условиях в камерах, часами пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали. В тюрьму попадали как гражданские жители, так и украинские военнослужащие.

Кроме того, фигурант использовал пленников для принудительных работ. Среди пострадавших от действий злоумышленника – как мужчины, так и женщины, в том числе пожилые люди.

В отношении боевика открыто уголовные производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в составе не предусмотренного законами Украины военизированного формирования), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением), ч. 2 ст. 149 (получение и укрывательство человека с целью эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия с целью вынесения подозреваемому заочного приговора.

Полицейские продолжают документировать преступления палачей «Изоляции». Так, фотографии из тюрьмы, всплывшие в сети на прошлой неделе, были приобщены к материалам уголовного производства.