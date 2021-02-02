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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента девятого созыва.

В сессионном зале зарегистрировались 219 народных депутатов, передает Укринформ.

На открытие сессии пришел Премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, руководители дипломатических представительств и другие официальные лица.

«Пятую сессию ВР девятого созыва объявляю открытой», - заявил руководитель парламента.

После этого в сессионном зале прозвучал гимн.

 
ForUm

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