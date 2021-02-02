Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента девятого созыва.
В сессионном зале зарегистрировались 219 народных депутатов, передает Укринформ.
На открытие сессии пришел Премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства, руководители дипломатических представительств и другие официальные лица.
«Пятую сессию ВР девятого созыва объявляю открытой», - заявил руководитель парламента.
После этого в сессионном зале прозвучал гимн.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время