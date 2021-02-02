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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава депутатской фракции «Слуга народа», сообщает пресс-служба ВР.

«Согласно решению заседания депутатской фракции политической партии «Слуга народа» от 1 февраля 2021 года сообщаю об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава депутатской фракции «Слуга народа», – заявил спикер.

Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.

Дубинской отказался покинуть фракцию.

1 февраля фракция «Слуга народа» на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.
ForUm

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