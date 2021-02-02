Прокуроры Офиса генерального прокурора объясняют, что не могут допросить беглого президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи.

Об этом заявил руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской в ​​комментарии Украинской правде.

Он отметил, что нынешнее заявление адвокатов еще не поступало в Офис генпрокурора, однако не является чем-то новым для следствия, ведь подобные обращения прокуроры уже получали. Прокурор пояснил, что проведение каких следственных действий на территории Российской Федерации не представляется возможным, ведь эта страна не отвечает на запросы украинских правоохранителей, и это известно, собственно и адвокатам Януковича.

«Это заявление не содержит под собой никаких реальных оснований. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его выполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на это, что дело, якобы политическое.

Эта риторика адвокатов, которые ознакомлены с материалами ходатайства и знают что РФ нам отказывает, связана исключительно с тем, чтобы создать искусственный информационный повод: якобы Янукович хочет, чтобы его допросили. Этот вброс не имеет под собой реальной цели.

При этом мы действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей это сделать», - сказал Донской.

Он вспомнил о санкции России на видеодопрос в Святошинском райсуде Киева Януковича в качестве свидетеля по делу против 5 бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской.

Напомним, защита Януковича сообщила, что обратилась в Офис генерального прокурора и в Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для «выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана».