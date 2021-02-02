Представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию по дальнейшему строительству газопровода «Северный поток-2».

Поводом для такого заявления стал недавний жесткий разгон акций протеста в России, сообщает DW.

«Это газопровод Путина и его не нужно достраивать», - заявил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек.

Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который «уже давно раскалывает Европу». Кроме того, лидер «зеленых» отметил полицейское насилие во время акций протеста по всей России 23 и 31 января. От мужества демонстрантов у него «захватывает дух», отметил Хабек и подчеркнул, что они заслуживают полного уважения своих прав.

Хабек призвал проверить возможность усиления санкций в отношении российского руководства.

Напомним, правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание «Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

18 января немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода.