Немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает DW.

В понедельник, 18 января, Федеральное агентство по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге подтвердило получение апелляции экологов. В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно приостановлено, указывается далее.

Ведомство 15 января выдало разрешение на дальнейшее строительство «Северного потока-2» в германских водах. Прежнее разрешение не позволило бы начать работы до конца мая. В ответ экологи заявили о намерении опротестовать решение властей.

Напомним, 29 декабря 2020 года Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2», таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание »Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.