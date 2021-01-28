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Видео-сервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского из-за веденных США санкций.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

«Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США», - говорится в сообщении.

При попытке просмотреть какое-то видео появляется надпись: «Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален».

Как сообщал ForUm, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский отрицает свою связь с Деркачом.

Дубинской отказался покинуть фракцию.
ForUm

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