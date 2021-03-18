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Председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал домыслами обвинения со стороны нардепа Александра Дубинского о якобы причастности офиса Зеленского к утечке разговора Порошенко и Байдена.

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

Глава фракции СН считает, что последние высказывания Дубинского связаны с трудным периодом жизни.

Относительно происхождения так называемых «пленок Деркача», Арахамия сказал, что это виднее спецслужбам США.

«Дубинский ведет себя как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше», - сказал политик.

«Я с пониманием отношусь к этому трудному периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Что касается пленок Деркача - лучше чем американские спецслужбы никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное – это домыслы «мамкиных расследователей», - добавил Арахамия.

Ранее Дубинский заявил, что Офис президента требовал его участия в пресс-конференции, где опубликовали пленки разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена, а также – участия в следственной комиссии ВР по этому вопросу.

А когда он, мол, отказался, создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии.

Напомним, 1 февраля фракция «Слуга народа» на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского, который попал под американские санкции.

15 марта Дубинского исключили и из партии «Слуга народа» за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко «пленки» назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.

Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом – попыткой повлиять на результаты волеизъявления американцев.
ForUm

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