Народный депутат, бывший член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский официально не обращался в Службу безопасности Украины относительно деятельности внефракционного народного депутата Андрея Деркача. Об этом Радио Свобода сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«По состоянию на сейчас такого обращения к нам официально не поступало», - сообщил он. Радио Свобода обратится в СБУ с официальным запросом о наличии производств против Андрея Деркача.

Народный депутат Александр Дубинский в своем видеообращении 18 марта заявил, что требовал от президента Владимира Зеленского возбуждения уголовного дела против Деркача после санкций Соединенных Штатов, но «ни СБУ, ни лично наш монарх (Зеленский, - ред.) так и не смогли это сделать». Он не уточнил, по факту каких именно правонарушений предлагал расследовать действия Деркача и обращался с официальными запросами в СБУ или других правоохранительных органов. Радио Свобода обратилось в Офис президента с запросом относительно этих заявлений и теперь ожидает ответа.