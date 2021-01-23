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Супругу российского оппозиционера Алексея Навального Юлию выпустили из отделения полиции. Об этом сообщает МБХ Медиа.

Ее задержали во время акции в поддержку Навального в Москве.

В акции протеста в Москве участвуют по меньшей мере 40 тыс. человек. По данным агентства Reuters, это одна из крупнейших несогласованных акций в столице России за последние годы.

По состоянию на 17:30 по Киеву, протестующие в столице России движутся в сторону СИЗО Матросская тишина, где находится Алексей Навальный.

МБХ Медиа сообщает, что в митингах в поддержку Алексея Навального в России приняли участие минимум 110 тыс. человек. Протесты прошли почти в 100 городах. Силовики жестко разгоняют и избивают протестующих, по всей России задержаны 1614 человек.

23 января в России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Первыми на протесты вышли жители восточных регионов России. На акции собрались в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Магадане и других восточных городах РФ.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.
ForUm

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