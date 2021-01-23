В Москве во время акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали его жену Юлию. Силовики продолжают жесткие задержания участников протестов.

Видео задержания Юлии Навальной обнародовал аккаунт команды оппозиционера.

«Простите за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она после задержания в Instagram, опубликовав фото.

В Москве продолжаются жесткие задержания и разгоны участников акции в поддержку оппозиционера Навального. Силовики бьют людей дубинками, есть раненые. Российский негосударственный правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо сообщает о 1090 задержанных, в том числе 300 человек в Москве.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.