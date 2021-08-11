Российскому политику Алексею Навальному предъявлено обвинение по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), сообщила пресс-служба следкома.

По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - «Фонд борьбы с коррупцией» (9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и ликвидировал). С 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, установило следствие.

Навальный, Волков, Жданов и иные лица на своих страницах в интернете и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими организации публиковали призывк к гражданам выходить на несогласованные митинги в январе 2021 года, следует из пресс-релиза.

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», - заявили в следкоме.

Напомним, 17 января оппозиционного политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок».

После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН.

Навальный объявил голодовку 31 марта, находясь в колонии во Владимирской области, куда его отправили отбывать наказание по решению суда. Он требовал допустить к нему врача, объясняя это болью в спине и ноге, а также отсутствием медицинской помощи.