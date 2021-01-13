Российский политик Алексей Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января. Он написал об этом в соцсетях.

«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в реанимационной коробке», - объяснил он.

Навальный заявил, что уже купил билет на рейс.

Политик также рассказал, что достаточно восстановился.

2 января стало известно, что ФСИН попросила Симоновский суд Москвы заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК, п. 7 ст. 397 УПК)».

29 декабря СКР сообщил, что возбудил в отношении политика уголовное дело о мошенничестве. Ему вменили то, что он присвоил и потратил на себя деньги, которые собрали созданные им организации, в том числе Фонд борьбы с коррупцией. Речь идет о 356 млн рублей.

28 декабря ФСИН обвинила политика в уклонении от обязательного контроля в рамках условного срока по делу «Ив Роше». В ведомстве сослались на публикацию в Lancet, где говорится, что политика после отравления выписали из больницы 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». ФСИН делает вывод, что Навальный выздоровел и его неявку для контроля можно расценить как уклонение условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.