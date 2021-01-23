В России продолжаются акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Между демонстрантами и силовиками вспыхивают столкновения.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России. Демонстрантам предлагается собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. Акции уже стартовали на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге — на Сенатской. Также ожидаются почти полсотни акций солидарности зарубежом, в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.