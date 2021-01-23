также в разделеМир
ВОЗ озвучила сроки распределения вакцин COVAX 6
Акции протеста в России сопровождаются массовыми задержаниями 8
Бельгийцам запретили отдыхать за границей 8
Twitter заблокировал аккаунт лидера Ирана Хаменеи 9
Билл Гейтс принял вакцину от коронавируса 12
Среди военных, охранявших инаугурацию Байдена, произошла вспышка коронавируса 11
В России начались акции протеста в поддержку Навального 478
Афроамериканец впервые в истории возглавит Пентагон 9
Карнавала в Рио-де-Жанейро в этом году не будет 14
Глава Евросовета созывает дебаты из-за ареста Навального 27
Байден убрал из Овального кабинета кнопку для вызова официанта с колой 38
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Багдаде 10
В РФ арестовали пресс-секретаря Навального 21
В США случайно уничтожили почти 2 тысячи доз вакцины Moderna 15
Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ 14
Байден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с Россией 16
КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка 14
В РФ оштрафуют почти все соцсети за призывы на митинги за Навального 20

В России продолжаются акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Между демонстрантами и силовиками вспыхивают столкновения.

Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России. Демонстрантам предлагается собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. Акции уже стартовали на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге — на Сенатской. Также ожидаются почти полсотни акций солидарности зарубежом, в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги