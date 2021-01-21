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Суд приговорил гражданина Армении, обвиняемого в нападении на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого в марте 2019, к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщалось, вечером 13 марта 2019 года на улице Баггоутовской в ​​Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации Президента Александр Бухтатый.

По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца.

Следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на Бухтатого. Он был арестован судом.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений. Свою вину обвиняемый признал частично. Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.  

 
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