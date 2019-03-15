Следователями полиции объявлено подозрение 25-летнему гражданину Республики Армения в совершении разбойного нападения на 46-летнего сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Как установлено в ходе досудебного следствия, 13 марта примерно в 23:50 на улице Баггоутовской в Киеве подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом.
Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления. Тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.
Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также принимаются меры по установлению личности второго нападающего и его задержанию.
Напомним, 14 марта главный консультант главного департамента информационной политики Администрации Президента Александр Бухтатый найден мертвым в Киеве. Согласно предварительному выводу судмедэксперта, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца.
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