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По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти сотрудника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца, сообщает пресс-служба полиции.

Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время осмотра места происшествия и личный вещей мужчины выяснилось, что исчез его мобильный телефон.

Учитывая эти данные и для объективного исследования всех обстоятельств, следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, главный консультант главного департамента информационной политики Администрации Президента Александр Бухтатый найден мертвым в Киеве.

Полиция не нашла следов насильственной смерти на теле сотрудника АП.

У убитого возле церкви в Киеве сотрудника АП украли телефон и банковскую карточку.
ForUm

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