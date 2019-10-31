Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Армении, который обвиняется в совершении разбойного нападения на 46-летнего сотрудника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 13 марта 2019 примерно в 23:50, находясь на ул. Баггоутовской в ​​Киеве, 34-летний подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время не установлена, совершили нападение на местного жителя с целью завладения его имуществом.

Злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего пострадавший упал на землю. После этого завладели личными вещами потерпевшего, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления.

Тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие. Погибшим оказался 46-летний сотрудник Администрации Президента Украины.

По результатам следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших. Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению) направлено в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Материалы в отношении другого нападающего выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец сообщила Украинской правде, что результаты показали наличие в организме пострадавшего клозапина и этилового спирта, попавших в его организм одновременно примерно за 3-5 часов до наступления смерти.

Согласно предыдущее экспертизе, телесные повреждения, которые получил погибший, не имеют причинно-следственной связи с его смертью: их нанесли примерно за час до ее наступления. Чтобы получить ответы на вопросы об обстоятельствах гибели Бухтатого, было принято решение провести дополнительную токсикологическую экспертизу. Она и показала наличие в организме погибшего алкоголя и медпрепарата.

По словам Максимец, проведенными следственными и розыскными действиями следствию не удалось установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в организм клозапина.