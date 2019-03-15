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Шевченковский райсуд Киева арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации Президента Украины, после которого потерпевший скончался. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

33-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). Личность второго нападавшего устанавливается.

Как сообщалось, вечером 13 марта на улице Баггоутовской в ​​Киеве подозреваемый и его сообщник напали на незнакомого им человека, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации Президента Александр Бухтатый.

По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца.
ForUm

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