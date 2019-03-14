Главный консультант главного департамента информационной политики Администрации Президента Александр Бухтатый найден мертвым в Киеве.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Администрации.

Причины смерти, по его словам, пока официально не установлены.

По данным СМИ, его тело с признаками насильственной смерти нашли утром в четверг на улице в Шевченковском районе Киева прохожие.

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства убийства.