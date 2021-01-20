Джо Байден, выигравший 3 ноября 2020 года избирательную гонку у Дональда Трампа, принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, Камала Харрис приняла присягу вице-президента Соединенных Штатов Америки.

Кабинет министров берет в управление НАЭК «Энергоатом», «Укргидроэнерго», Нижнеднестровскую ГЭС, ГП «Теплоэлектроцентраль-2 «ЭСХАР», «Калушскую ТЭЦ-нова», «Лисичанскую ТЭЦ», поручает подготовить решение о передаче Минэнерго «Укрэнерго», «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) и «Оператора рынка».

Готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках – 39% украинцев, не готовы – 56%. При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться – 43% (не готовы - 52%), свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут через посредника девять незаконно удерживаемых лиц.

Столичная власть намерена возобновить обучение во всех школах города с 25 января, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Николай Тарасов, которому сегодня должны вынести приговор по обвинению в убийстве, попытке изнасилования и надругательстве над телом 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко совершил попытку самоубийства в зале Раздельнянского районного суда Одесской области.

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политике в целом.

Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе заминированы.

В результате ДТП в Яворовском районе пострадали 13 военнослужащих.

Боевики «ДНР» намерены лишить гражданских и имущественных прав донецких граждан Украины, которые не примут или не будут иметь шансов принять паспорта «ДНР».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг телеканала «Наш» в связи с высказываниями экс-нардепа Елены Бондаренко о «преступных» Вооруженных силах Украины в его эфире.

В Украине по состоянию на 20 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.