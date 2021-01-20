Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Его видение развития области заслушали на очередном заседании правительства, передает Укринформ.

«Я много работал в области и основательно разбираюсь в проблемах этого региона», - заверил Скичко.

Нардеп Скичко в прошлом телеведущий, пародист, артист разговорного жанра, актер.

Родился 28 апреля 1991 года в Черкассах, где закончил первую городскую гимназию, в 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности «международная экономика». Владеет английским языком.

Согласно законодательству, председателей местных государственных администраций назначает на должность президент по представлению Кабинета Министров. Кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций на рассмотрение правительства вносит премьер-министр.

Как сообщал ForUm, в конце декабря Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.